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Сирия, 20 сентября. ИГ потеряло часть военной техники в «Акербатском котле». 13 боевиков ССА** уничтожены в столкновениях с Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа. ВКС РФ проводит операции на востоке провинции Хомс и Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли удары по военным базам и конвоям ИГ на востоке провинции Хомс; провели боевой вылет вблизи города Аль-Латамина к северу от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по позициям исламистов на окраине населенного пункта Ирбин в Восточной Гуте Дамаска; подверглись артобстрелу «Ан-Нусры»*** южнее города Ар-Растан в Хомсе; освободили 21 мирного жителя в предместьях Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: потеряло часть военной техники и оружие в столкновениях с САА в «Акербатском котле» в Хомсе; ведет бои с САА восточнее города Дейр эз-Зор.

Сирийская свободная армия (ССА): понесла потери в столкновениях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» близ города Джиллен на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районе Туркоманских гор в северной части провинции Латакия; ведет перестрелки с САА к югу и к западу от Алеппо.

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают открывать огонь по опорным пунктам радикалов исламистских группировок «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» на окраине населенного пункта Ирбин, расположенного в Восточной Гуте Дамаска. Об этом сообщает местный Twitter-канал (ain_tarma).

Информационный портал Al Manar News сообщает о новых подробностях минометного обстрела, проведенного радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»*. Поступила информация о том, что в результате ударов исламистов в жилых кварталах города Дамаск как минимум один человек был убит, еще семь мирных жителей были ранены.

Провинция Латакия

Согласно данным новостного портала Baladi News, опубликованным на официальной странице информагентства в Twitter (baladinews_en), силы правительственной армии провели ракетный обстрел укрепрайонов боевиков вооруженной оппозиции в районе Туркоманских гор на севере провинции. Напомним, несмотря на то, что в целом регион является одной из самых безопасных частей Сирии, на северных окраинах Латакии время от времени фиксируются вооруженные стычки между исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам»* и войсками САР.

Провинция Алеппо

Произошел взрыв в населенном пункте Базаа, находящемся к северо-востоку от столицы региона недалеко от города Аль-Баб, передает агентство новостей Al Manar News. В результате инцидента два человека из числа гражданского населения пострадали. Ранее данные территории занимали отряды «Исламского государства»*. Предполагается, что мина была заложена еще в то время, когда город находился под контролем террористической группировки.

Тем временем правительственные подразделения и силы вооруженной оппозиции продолжают вести взаимные обстрелы к югу и к западу от Алеппо. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хомс

Ранее сообщалось о том, что Сирийская арабская армия (САА) при помощи российских ВКС и сирийских ВВС заняла девять населенных пунктов в «Акербатском котле», а также несколько холмов в окрестностях поселений. Как передает информационный портал Al Masdar News, в ходе столкновений правительственным войскам и их союзникам также удалось захватить часть военной техники и оружия, оставленных террористами «Исламского государства», среди которых — военные пикапы Toyota, бронемашины и артиллерийские установки. Кроме того, по данным военных источников AMN, союзная авиация ВКС РФ и ВВС Сирии атаковала несколько военных баз, а также транспортную колонну ИГ.

Тем временем севернее Хомса сирийские войска подверглись артиллерийскому обстрелу боевиков «Джебхат Ан-Нусры» недалеко от города Ар-Растан, передает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться в долине реки Евфрат. Накануне под контроль сил САР перешел город Марат, а также окраины населенного пункта Хашам к востоку то административного центра провинции. Как передает новостное агентство Al Masdar News, ожесточенные столкновения все еще продолжаются.

Согласно сведениям информационного портала Al Manar News, военнослужащие правительственной армии освободили 21 мирного жителя, создав безопасный коридор в зоне боевых действий. Тем временем террористы «Исламского государства» начали отправлять свои семьи на восток от Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Военный источник в социальной сети Twitter (draasnn) сообщает, что разворачиваются бои между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и радикалами ИГИЛ*, принадлежащими к числу формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Отмечается вооруженное противостояние в районе населенного пункта Джиллен в юго-западной части Даръа. По информации агентства новостей Al Manar News, по меньшей мере 13 бойцов так называемой «умеренной оппозиции» были уничтожены террористами.

Провинция Хама

Новостной портал Al Manar News сообщает о возобновившихся боестолкновениях между силами «Исламского государства» и Сирийской арабской армией (САА) в окрестностях стратегического города Акербат. Несмотря на то, что Акербат перешел под контроль войск Башара Асада еще в начале сентября, радикалы террористической группировки не оставляют попыток контрнаступления. Тем не менее на данный момент САА удается отражать нападения ИГ.

В северной части провинции военные самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков вблизи города Аль-Латамина, передает Telegram-канал (NRVR11). О нанесенном боевикам уроне не сообщалось. Напомним, накануне исламисты альянса «Тахрир Аш-Шам» вместе с союзными ему группировками предприняли попытку прорвать оборону САА в районе города Маан. Тем не менее при помощи авиации РФ, атака была отбита.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)