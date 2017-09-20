Отцепившийся от грузовика прицеп убил пассажирку легковушки в Тюменской области

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Москва, 20 сентября. Страшное ДТП с участием грузовика произошло в Тюменской области. Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, жертвой аварии стала женщина.

Согласно приведенным данным, накануне на 412 км трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» из-за обрыва дышла произошло отсоединение от грузового автомобиля DAF прицепа-вагона, который столкнулся с автомобилем Lada Priora. Находившаяся в салоне легковушки 49-летняя жительница Казахстана скончалась от полученных травм. Черепно-мозговую травму получил 61-летний супруг погибшей, который находился за рулем «Лады».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в районе города Чапаевск Самарской области столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris, в результате чего травмы получили три человека.