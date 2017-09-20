Полицейские Испании проводят обыски в правительстве Каталонии

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Барселона, 20 сентября. Представители испанской полиции проводят обыски в штаб-квартире каталонского правительства на фоне предстоящего референдума о независимости Каталонии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти Испании.

#BREAKING Spanish police search Catalan government headquarters amid referendum row: official — AFP news agency (@AFP) September 20, 2017

Сообщается, что полицейские проверяют учреждения, которые курируют вопросы экономики, внешних дел, занятости и социальных вопросов Каталонии. Кроме этого, проверки идут в здании Женералитата.

Ранее сообщалось, что парламент испанского региона Каталония принял закон, позволяющий жителям провести референдум об отделении от Испании. Датой референдума назначено 1 октября.