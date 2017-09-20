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Политика
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Политика
Полицейские Испании проводят обыски в правительстве Каталонии
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    Полицейские Испании проводят обыски в правительстве Каталонии

    12:03  20 Сентября 2017
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    Полицейские Испании проводят обыски в правительстве Каталонии

    Барселона, 20 сентября. Представители испанской полиции проводят обыски в штаб-квартире каталонского правительства на фоне предстоящего референдума о независимости Каталонии.

    Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти Испании.

    Сообщается, что полицейские проверяют учреждения, которые курируют вопросы экономики, внешних дел, занятости и социальных вопросов Каталонии. Кроме этого, проверки идут в здании Женералитата.

    Ранее сообщалось, что парламент испанского региона Каталония принял закон, позволяющий жителям провести референдум об отделении от Испании. Датой референдума назначено 1 октября.

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    Автор: Алексей Громов
    #обыски #каталония #испания
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