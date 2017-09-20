Полиция США поймала киргизского вандала в Вашингтоне

В Избранное

Вашингтон, 20 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Киргизии за акт вандализма в Вашингтоне — мужчина выцарапал собственное имя на постаменте мемориала Аврааму Линкольну.

По данным правоохранительных органов, вандала задержали в минувший понедельник и обвинили его в осквернении памятника.

Согласно информации пресс-службы дипломатического ведомства Киргизии, обвиняемый явится на заседание суда, назначенное на октябрь.

Отмечается, что злоумышленник раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы осквернили кладбище советских солдат в польской столице.