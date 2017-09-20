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Полиция США поймала киргизского вандала в Вашингтоне
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    Полиция США поймала киргизского вандала в Вашингтоне

    11:47  20 Сентября 2017
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    Полиция США поймала киргизского вандала в Вашингтоне

    Вашингтон, 20 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Киргизии за акт вандализма в Вашингтоне — мужчина выцарапал собственное имя на постаменте мемориала Аврааму Линкольну. 

    По данным правоохранительных органов, вандала задержали в минувший понедельник и обвинили его в осквернении памятника. 

    Согласно информации пресс-службы дипломатического ведомства Киргизии, обвиняемый явится на заседание суда, назначенное на октябрь. 

    Полиция США поймала киргизского вандала в Вашингтоне

    Отмечается, что злоумышленник раскаялся в содеянном. 

    Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы осквернили кладбище советских солдат в польской столице. 

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    Автор: Дана Балан
    #вашингтон #авраам линкольн #мемориал #вандал
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