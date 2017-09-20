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Украина
Военный психиатр Украины объявил участников АТО угрозой для общества
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    Военный психиатр Украины объявил участников АТО угрозой для общества

    11:51  20 Сентября 2017
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    Военный психиатр Украины объявил участников АТО угрозой для общества

    Киев, 20 сентября. Министр обороны Украины Степан Полторак объявил на своей станице Facebook, что своим указом сместил с поста главного военного психиатра Украины Олега Друзя, который посмел объявил «93 процента» участников «Антитеррористической операции» против Донбасса на востоке Украины «опасностью для общества» — а точнее «скрытыми врагами». Такое заявление Друзь сделал на заседании комитета по вопросам охраны здоровья.

    «Только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковника Олега Друзя в связи с ненадлежащим выполнением служебных обязанностей, — написал украинский министр на своей странице Facebook,  — и назначил служебное расследование».

    Заявления Друзя вызвали бурную реакцию в социальных сетях — участники АТО припомнили психиатру подозрение в получении взятки в 52 тысячи гривен и заявили, что его подчиненные кладут в психиатрическую больницу каждого пострадавшего в ходе боевых действий на востоке Украины.

    Военный психиатр Украины объявил участников АТО угрозой для общества

    Впрочем, судя по фотографиям с заседания, можно предположить, что «скрытым врагом» главный военный психиатр Украины назвал все-таки не участников военной операции в Донбассе, а травматическое расстройство психики, которым страдают побывавшие на войне люди.

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    Автор: Валентин Меликов
    #полторак #друзь
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