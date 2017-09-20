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РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины
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    РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

    12:08  20 Сентября 2017
    1960

    РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

    Москва, 20 сентября. Важнейший оператор российской сети железных дорог ООО «Российские железные дороги» (РЖД) запустил регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка — Миллерово в Ростовской и Воронежской областях в обход Украины. 

    Как указано в пресс-релизе компании, в рамках тестовой эксплуатации первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны со строительными материалами, железорудным сырьем и зерном. 

    В РЖД отметили, что тестовая эксплуатация позволит подготовить локомотивные бригады, а также проверить работу систем управления движением, готовность железнодорожной инфраструктуры.

    Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Жарков сообщил ФАН, что железная дорога повысит надежность грузо- и пассажироперевозок в южном направлении и обратно.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #ржд
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