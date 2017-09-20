Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Освобождение Ракки от ИГ может произойти в ближайшее время — эксперты
Общество
ФАН публикует видео с заседания по делу Улюкаева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФАН публикует видео с заседания по делу Улюкаева

    11:40  20 Сентября 2017
    41

    ФАН публикует видео с заседания по делу Улюкаева

    Москва, 20 сентября. Федеральное агентство новостей публикует видео из зала Замоскворецкого суда Москвы, где проходило слушание дела против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

    В среду, 20 сентября, в здании Замоскворецкого суда Москвы проходило слушание дела против бывшего министра Улюкаева. Экс-глава Минэкономразвития страны молча вышел к журналистам и сел за стол. Бывшему министру было запрещено задавать вопросы, поэтому окружившие его сотрудники СМИ лишь активно делали снимки с фигурантом громкого дела.

    Улюкаев в свою очередь молча выложил на стол воду, папку с бумагами и ручку, после чего сделал какую-то запись.

    Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы постановил допросить бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова в рамках слушаний по делу Улюкаева. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #суд #улюкаев #видео
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21280

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41235

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19876

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8077

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7373
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        36
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        1526
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        956
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        53174