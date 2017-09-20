ФАН публикует видео с заседания по делу Улюкаева

В Избранное

Москва, 20 сентября. Федеральное агентство новостей публикует видео из зала Замоскворецкого суда Москвы, где проходило слушание дела против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

В среду, 20 сентября, в здании Замоскворецкого суда Москвы проходило слушание дела против бывшего министра Улюкаева. Экс-глава Минэкономразвития страны молча вышел к журналистам и сел за стол. Бывшему министру было запрещено задавать вопросы, поэтому окружившие его сотрудники СМИ лишь активно делали снимки с фигурантом громкого дела.

Улюкаев в свою очередь молча выложил на стол воду, папку с бумагами и ручку, после чего сделал какую-то запись.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы постановил допросить бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова в рамках слушаний по делу Улюкаева.