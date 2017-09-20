Американский электробус установил новый мировой рекорд по дальности поездки

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Вашингтон, 20 сентября. Тяжеловесный электробус Proterra Catalyst E2 Max преодолел более 1773 км на одной зарядке аккумулятора и тем самым установил мировой рекорд для электрических транспортных средств. Об этом пишет издание The Verge.

Испытание модели прошло на тестовом полигоне компании Navistar International в американском штате Индиана. Proterra Catalyst E2 Max побил мировой рекорд в 1631 км, установленный легковесным пассажирским электрокаром Schluckspecht E.

«Поскольку мы видим, что на рынок сверхмощных электрических транспортных средств приходит все больше компаний, становится очевидно, что будущее полностью принадлежит электричеству, а эра технологии двигателя внутреннего сгорания подходит к концу», — заявил гендиректор Proterra Райан Поппл.

Как передает «Политэксперт», если электробус заполнится пассажирами, то его запас хода уменьшится примерно до 560 км. Однако и это считается среди экспертов колоссальным успехом.