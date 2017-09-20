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Американский электробус установил новый мировой рекорд по дальности поездки
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    Американский электробус установил новый мировой рекорд по дальности поездки

    12:08  20 Сентября 2017
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    Американский электробус установил новый мировой рекорд по дальности поездки

    Вашингтон, 20 сентября. Тяжеловесный электробус Proterra Catalyst E2 Max преодолел более 1773 км на одной зарядке аккумулятора и тем самым установил мировой рекорд для электрических транспортных средств. Об этом пишет издание The Verge.

    Испытание модели прошло на тестовом полигоне компании Navistar International в американском штате Индиана. Proterra Catalyst E2 Max побил мировой рекорд в 1631 км, установленный легковесным пассажирским электрокаром Schluckspecht E.

    Американский электробус установил новый мировой рекорд по дальности поездки

    «Поскольку мы видим, что на рынок сверхмощных электрических транспортных средств приходит все больше компаний, становится очевидно, что будущее полностью принадлежит электричеству, а эра технологии двигателя внутреннего сгорания подходит к концу», — заявил гендиректор Proterra Райан Поппл.

    Как передает «Политэксперт», если электробус заполнится пассажирами, то его запас хода уменьшится примерно до 560 км. Однако и это считается среди экспертов колоссальным успехом.

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    Автор: Борис Любимов
    #электробус #proterra catalyst e2 max
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