Сирия: военнослужащие РФ доставили гумпомощь в провинции Дамаск и Алеппо

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Алеппо, 20 сентября. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели две гуманитарные акции.

Российские военные доставили около двух тонн продуктов в населенный пункт Берлехин провинции Алеппо, а также более тонны провианта в город Дамаск. В мобильные полевые госпитали за медицинской помощью обратились 326 сирийцев.

В настоящий момент количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, составляет 2235. Число вооруженных формирований, примкнувших к режиму перемирия, за сутки не изменилось и составляет 233, сообщают в Минобороны РФ.