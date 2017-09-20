Сирия: Минобороны РФ сообщает о нарушениях перемирия в провинциях Алеппо и Хама

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Москва, 20 сентября. Военное ведомство России зафиксировало четыре случая нарушения режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали за сутки три случая стрельбы в провинции Алеппо и еще один в провинции Хама. Турецкая сторона сообщает об одном инциденте в провинции Дамаск.

Случаи нарушения режима прекращения боевых действий отмечены в районах, которые контролируют террористические организации «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*» (запрещены в России).

* Организация запрещена на территории РФ.