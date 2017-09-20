Сирия сегодня: США признали «ан-Нусру» террористами, американцы могут покинуть Ат-Танф

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Сирия, 20 сентября. Соединенные Штаты признали «Джебхат ан-Нусра»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) террористами. США могут покинуть сирийский Ат-Танф. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал Вашингтону, что американцы — «незваные гости» в Сирийской Арабской Республике (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Ан-Нусра» — террористы

Соединенные Штаты подтвердили, что «Джебхат ан-Нусра» является террористической организацией. Об этом заявил Лавров после встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

По словам Лаврова, Москва ожидает от международной антитеррористической коалиции во главе с США соответствующих действий. Он отметил, что «ан-Нусра» подлежит уничтожению.

«Напомнили нашим американским коллегам, что еще и «Джебхат ан-Нусра» является террористической организацией и в качестве таковой подлежит уничтожению. Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так, будем надеяться, что это признание проявится в действиях на земле», — рассказал Лавров.

«Незваные гости»

Кроме того, Сергей Лавров в ходе встречи с Рексом Тиллерсоном напомнил ему, что Соединенные Штаты — незваный гость в САР.

«Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость», — сообщил Сергей Лавров представителям СМИ.

Отметим, что главы внешнеполитических ведомств провели переговоры в Нью-Йорке. Эта встреча была уже седьмой в этом году для Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова.

США могут покинуть Ат-Танф

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники, Соединенные Штаты заявляют о принципиальной готовности покинуть сирийский Ат-Танф, где в настоящий момент американские военные организовали базу международной антитеррористической коалиции. Однако они не обозначили никаких сроков.

«Говорят, что да, но через какое время, мы не знаем», — ответил собеседник агентства на вопрос, отдают ли американцы Ат-Танф.

Напомним, в гарнизоне Ат-Танф располагается одна из военных баз Соединенных Штатов, где специалисты коалиции обучают и оснащают отряды вооруженной «умеренной» оппозиции Сирии для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* (организация запрещена в России).

В мае и июне международная коалиция нанесла удары по проправительственным силам, которые приблизились к отрядам «умеренной» оппозиции в районе Эт-Танф. Однако после очередных боевых столкновений оппозиции, которую поддерживают Соединенные Штаты, Сирийской арабской армии (САА) и их союзников в этом районе не было.

В конце июня в Министерство обороны Российской Федерации говорили, что действия коалиции ограничиваются строго согласованными зонами в районе Ат-Танфа и восточнее реки Евфрат. Нарушений не было зафиксировано.

* Организация запрещена на территории РФ.