Летний отпуск россиян подорожал на 4%

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Москва, 20 сентября. Затраты россиян на летний отпуск в этом году возросли на 4%, показали результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным специалистов, этим летом летний отпуск на каждого члена семьи обошелся в среднем в 37363 рубля. Социологи обратили внимание, что в прошлом году этот показатель был равен в среднем 36026 рублей. Таким образом, в этом году жители страны потратили на 4% больше средств на отдых, чем прошлым летом.

При этом эксперты обратили внимание, что в мае этого года россияне констатировали, что намерены потратить на отпуск 39806 рублей.

Опрос был проведен 12-14 сентября. В исследовании приняли участие 1,8 тысячи респондентов.