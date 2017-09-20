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Россия
Летний отпуск россиян подорожал на 4%
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    Летний отпуск россиян подорожал на 4%

    12:00  20 Сентября 2017
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    Летний отпуск россиян подорожал на 4%

    Москва, 20 сентября. Затраты россиян на летний отпуск в этом году возросли на 4%, показали результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    По данным специалистов, этим летом летний отпуск на каждого члена семьи обошелся в среднем в 37363 рубля. Социологи обратили внимание, что в прошлом году этот показатель был равен в среднем 36026 рублей. Таким образом, в этом году жители страны потратили на 4% больше средств на отдых, чем прошлым летом.

    При этом эксперты обратили внимание, что в мае этого года россияне констатировали, что намерены потратить на отпуск 39806 рублей.

    Летний отпуск россиян подорожал на 4%

    Опрос был проведен 12-14 сентября. В исследовании приняли участие 1,8 тысячи респондентов.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #вциом #отпуск #затраты
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