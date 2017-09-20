Роскомнадзор и ФСБ объявили незаконными сервера Google Global Cache

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Москва, 20 сентября. Роскомнадзор и ФСБ России предупредили операторов Интернет по всей стране о незаконности установки несертифицированных серверов Google Global Cache, на которых сохраняются данные крупных провайдеров, используемые для ускорения доступа к ресурсам, которые были найдены через поисковые системы Google.

Соответствующие письма были разосланы управления Роскомнадзора по Курганской, Липецкой и Владимирской областям. Провайдеров предупреждают, что использование оборудования без сертификатов может повлечь штраф до 300 тысяч рублей.

«К нам поступила актуальная информация, и мы обязаны обратить внимание наших территориальных органов, чтобы они были внимательны при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Это обычная практика. Вне зависимости от бренда. Закон одинаково работает для всех», — подтвердил РБК эти сообщения официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Как отмечают специалисты в области связи, установка системы Google Global Cache фактически открывает пользователям доступ к любому сохраненному на них контенту — в обход действующих в России блокировок. При этом установкой кэш-серверов по всему миру компания Google занимается самостоятельно и они интегрированы в единую сеть.