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Технологии
Роскомнадзор и ФСБ объявили незаконными сервера Google Global Cache
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    Роскомнадзор и ФСБ объявили незаконными сервера Google Global Cache

    11:29  20 Сентября 2017
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    Роскомнадзор и ФСБ объявили незаконными сервера Google Global Cache

    Москва, 20 сентября. Роскомнадзор и ФСБ России предупредили операторов Интернет по всей стране о незаконности установки несертифицированных серверов Google Global Cache, на которых сохраняются данные крупных провайдеров, используемые для ускорения доступа к ресурсам, которые были найдены через поисковые системы Google.

    Соответствующие письма были разосланы управления Роскомнадзора по Курганской, Липецкой и Владимирской областям. Провайдеров предупреждают, что использование оборудования без сертификатов может повлечь штраф до 300 тысяч рублей.

    Роскомнадзор и ФСБ объявили незаконными сервера Google Global Cache

    «К нам поступила актуальная информация, и мы обязаны обратить внимание наших территориальных органов, чтобы они были внимательны при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Это обычная практика. Вне зависимости от бренда. Закон одинаково работает для всех», — подтвердил РБК эти сообщения официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

    Как отмечают специалисты в области связи, установка системы Google Global Cache фактически открывает пользователям доступ к любому сохраненному на них контенту — в обход действующих в России блокировок. При этом установкой кэш-серверов по всему миру компания Google занимается самостоятельно и они интегрированы в единую сеть.

    Роскомнадзор и ФСБ объявили незаконными сервера Google Global Cache

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    Автор: Валентин Меликов
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