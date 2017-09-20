Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Освобождение Ракки от ИГ может произойти в ближайшее время — эксперты
Общество
Актер Морган Фримен пожаловался Трампу на Россию: На нас напали
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Актер Морган Фримен пожаловался Трампу на Россию: На нас напали

    11:30  20 Сентября 2017
    3868

    Актер Морган Фримен пожаловался Трампу на Россию: На нас напали

    Вашингтон, 20 сентября. Американский актер Морган Фримен снялся в ролике проекта «Комитет по расследованиям против России», в котором обвиняет Москву в покушении на демократию США.

    «На нас напали. Идет война»,  — утверждает в кадре звезда Голливуда.

    Актер также обвинил РФ в кибератаках на «демократические государства», покушениях на демократию и распространении «пропаганды» с помощью медиа. В заключение он призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «рассказать правду» в обращении к американцам. По его мнению, «свободный мир нуждается в лидерстве» США.

    Напомним, власти России неоднократно указывали на голословность обвинений во вмешательстве в выборы президента США. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на сегодняшний день не представлено ни одного доказательства этого. При этом президент США Дональд Трамп отмечал, что представители американской демократической партии озабочены «российским вмешательством» из-за отсутствия собственных идей и планов.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21280

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41237

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19878

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8077

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7374
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        36
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        1546
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        959
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        53174