Актер Морган Фримен пожаловался Трампу на Россию: На нас напали

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Вашингтон, 20 сентября. Американский актер Морган Фримен снялся в ролике проекта «Комитет по расследованиям против России», в котором обвиняет Москву в покушении на демократию США.

«На нас напали. Идет война», — утверждает в кадре звезда Голливуда.

Актер также обвинил РФ в кибератаках на «демократические государства», покушениях на демократию и распространении «пропаганды» с помощью медиа. В заключение он призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «рассказать правду» в обращении к американцам. По его мнению, «свободный мир нуждается в лидерстве» США.

Напомним, власти России неоднократно указывали на голословность обвинений во вмешательстве в выборы президента США. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на сегодняшний день не представлено ни одного доказательства этого. При этом президент США Дональд Трамп отмечал, что представители американской демократической партии озабочены «российским вмешательством» из-за отсутствия собственных идей и планов.