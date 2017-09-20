Сирия: SDF заявляют о том, что им удалось захватить 90 процентов Ракки у ИГ

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Дамаск, 20 сентября. Поддерживаемые США курдские подразделения взяли под контроль порядка 90 процентов сирийской Ракки, отбив территорию у боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»*.

Курдские подразделения, поддерживаемые США, заявили, что отбили у ИГИЛ* порядка 92 процентов территории Ракки.

По данным экспертов, соотношение сил в Ракке несколько иное: около 70% территории находятся под контролем проамериканских курдских отрядов, 30% остается за террористами ИГ*. В черте города продолжаются напряженные бои.

* Организация запрещена на территории РФ.