Боевики ИГ в Ираке остались без женщин

В Избранное

Багдад, 20 сентября. Власти Ирака решили выслать из страны более 500 иностранных жен боевиков «Исламского государства»*.

В правительстве Ирака официально заявили о решении депортировать около 500 иностранных жен боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), который проникли в страну за последние три года. Вместе с ними пределы Ирака покинут около 800 детей исламистов.

Жены террористов были обнаружены недавно в одном из убежищ к югу от города Мосул. Женщины прибывали в Ирак из Турции, Азии, Германии и Франции, всего около 13 национальностей, отмечают власти провинции Ниневия. Инициатива депортации исходила лично от премьер-министра Ирака аль-Абади.

* Организация запрещена на территории РФ.