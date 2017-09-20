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Освобождение Ракки от ИГ может произойти в ближайшее время — эксперты
Весь мир
Боевики ИГ в Ираке остались без женщин
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    Боевики ИГ в Ираке остались без женщин

    10:58  20 Сентября 2017
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    Боевики ИГ в Ираке остались без женщин

    Багдад, 20 сентября. Власти Ирака решили выслать из страны более 500 иностранных жен боевиков «Исламского государства»*.

    В правительстве Ирака официально заявили о решении депортировать около 500 иностранных жен боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), который проникли в страну за последние три года. Вместе с ними пределы Ирака покинут около 800 детей исламистов.

    Жены террористов были обнаружены недавно в одном из убежищ к югу от города Мосул. Женщины прибывали в Ирак из Турции, Азии, Германии и Франции, всего около 13 национальностей, отмечают власти провинции Ниневия. Инициатива депортации исходила лично от премьер-министра Ирака аль-Абади.

    Боевики ИГ в Ираке остались без женщин

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #иг #мосул #ирак #жены
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