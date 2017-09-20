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Заседание суда по делу Улюкаева пройдет в закрытом режиме по просьбе Феоктистова
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    Заседание суда по делу Улюкаева пройдет в закрытом режиме по просьбе Феоктистова

    11:07  20 Сентября 2017  /обновлено: 11:47  20 Сентября 2017
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    Заседание суда по делу Улюкаева пройдет в закрытом режиме по просьбе Феоктистова

    Москва, 20 сентября. Замоскворецкий суд Москвы постановил допросить бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова в рамках слушаний по делу экс-министра Алексея Улюкаева. Как стало известно Федеральному агентству новостей, допрос генерала ФСБ Феоктистова будет проходить в закрытом режиме.

    Перед тем, как суд приступил к допросу Феоктистова, было оглашено письмо, в котором генерал ФСБ попросило провести заседание суда в закрытом режиме.

    «ФСБ просит закрыть заседание для обеспечения безопасности. Защита возражает, — сообщил корреспондент ФАН из зала суда. — Заявляют,  что сейчас он не сотрудник ФСБ».

    Заседание суда по делу Улюкаева пройдет в закрытом режиме по просьбе Феоктистова

    Тем не менее, суд по просьбе свидетеля Олега Феоктистова принял решение о проведении закрытого заседания. Представителей прессы попросили покинуть зал.

    Напомним, ранее обвиненный в получении огромной взятки экс-министр Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего главу СБ компании Олега Феоктистова в организации его обвинения во взяточничестве.

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    Автор: Герман Парло
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