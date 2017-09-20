В Югре пешеход избил стоявшего на зебре водителя иномарки

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Сургут, 20 сентября. Инцидент произошел возле окружного травмпункта в Сургуте – на водителя пикапа Toyota Hilux, который стоял на пешеходном переходе, напал прохожий.

Во время запрещающего езду сигнала возле зебры, находящейся у трампункта в Сургуте, образовалась пробка. Один из пешеходов внезапно набросился на водителя иномарки Toyota Hilux, загораживающей ему проход. По словам очевидцев, неадекватный молодой человек бросился избивать автомобилиста, его мотивы непонятны. Позднее появилась информация о том, что из-за внезапного нападения водитель пикапа врезался в соседнее авто, сообщает Ura.ru