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В Югре пешеход избил стоявшего на зебре водителя иномарки
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    В Югре пешеход избил стоявшего на зебре водителя иномарки

    10:55  20 Сентября 2017
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    В Югре пешеход избил стоявшего на зебре водителя иномарки

    Сургут, 20 сентября. Инцидент произошел возле окружного травмпункта в Сургуте – на водителя пикапа Toyota Hilux, который стоял на пешеходном переходе, напал прохожий. 

    Во время запрещающего езду сигнала возле зебры, находящейся у трампункта в Сургуте, образовалась пробка. Один из пешеходов внезапно набросился на водителя иномарки Toyota Hilux, загораживающей ему проход. По словам очевидцев, неадекватный молодой человек бросился избивать автомобилиста, его мотивы непонятны. Позднее появилась информация о том, что из-за внезапного нападения водитель пикапа врезался в соседнее авто, сообщает Ura.ru

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    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #драка #сургут
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