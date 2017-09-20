МЧС РФ предложило помощь Мексике в ликвидации последствий землетрясения

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Москва, 20 сентября. Глава министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Владимир Пучков направил главе МВД Мексики телеграмму с предложением оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Как говорится в телеграмме, «чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку в случае соответствующего обращения в правительство РФ».

Напомним, число жертв землетрясения, которое произошло в 12 км от населенного пункта Ашочиапан, составляет уже около 350 человек. Как сообщают местные СМИ, сотни жителей Мексики ранены, а тысячи — числятся пропавшими без вести.