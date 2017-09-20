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Политика
МЧС РФ предложило помощь Мексике в ликвидации последствий землетрясения
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    МЧС РФ предложило помощь Мексике в ликвидации последствий землетрясения

    10:57  20 Сентября 2017
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    МЧС РФ предложило помощь Мексике в ликвидации последствий землетрясения

    Москва, 20 сентября. Глава министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Владимир Пучков направил главе МВД Мексики телеграмму с предложением оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

    Как говорится в телеграмме, «чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку в случае соответствующего обращения в правительство РФ». 

    МЧС РФ предложило помощь Мексике в ликвидации последствий землетрясения

    Напомним, число жертв землетрясения, которое произошло в 12 км от населенного пункта Ашочиапан, составляет уже около 350 человек. Как сообщают местные СМИ, сотни жителей Мексики ранены, а тысячи — числятся пропавшими без вести.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #пучков #землетрясение #мчс рф #мексика
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