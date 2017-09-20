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Пять школьников разгромили кладбище в Нижнем Тагиле ради забавы
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    Пять школьников разгромили кладбище в Нижнем Тагиле ради забавы

    10:51  20 Сентября 2017
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    Пять школьников разгромили кладбище в Нижнем Тагиле ради забавы

    Нижний Тагил, 20 сентября. Группа подростков устроила погром на кладбище в пригороде Нижнего Тагила. Школьники в возрасте от 8 до 12 лет ломали надгробия ради развлечения. В результате пострадали более 10 монументов.

    В правоохранительные органы обратился сторож кладбища. Сотрудники полиции выехали на место, где заметили детей, которые, завидев оперативников, бросились бежать. Одного из хулиганов все-таки задержали. Мальчик признался, что он и его четверо друзей решили разгромить надгробия шутки ради, сообщает «Свободная пресса».

    Пять школьников разгромили кладбище в Нижнем Тагиле ради забавы

    В пресс-службе МВД РФ по Свердловской области сообщили, что на родителей детей были составлены административные протоколы. Всех подростков поставили на учет в ПДН.

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    Автор: Дима Оленин
    #кладбище #нижний тагил
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