Пять школьников разгромили кладбище в Нижнем Тагиле ради забавы

В Избранное

Нижний Тагил, 20 сентября. Группа подростков устроила погром на кладбище в пригороде Нижнего Тагила. Школьники в возрасте от 8 до 12 лет ломали надгробия ради развлечения. В результате пострадали более 10 монументов.

В правоохранительные органы обратился сторож кладбища. Сотрудники полиции выехали на место, где заметили детей, которые, завидев оперативников, бросились бежать. Одного из хулиганов все-таки задержали. Мальчик признался, что он и его четверо друзей решили разгромить надгробия шутки ради, сообщает «Свободная пресса».

В пресс-службе МВД РФ по Свердловской области сообщили, что на родителей детей были составлены административные протоколы. Всех подростков поставили на учет в ПДН.