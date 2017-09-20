Южный стартовал с победы на St. Petersburg Open 2017, Кузнецов выбыл с турнира

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Санкт-Петербург, 20 сентября. В минувший вторник в рамках матча первого круга турнира St. Petersburg Open 2017 российский теннисист Михаил Южный в двух партиях разобрался с представителем Австралии Джоном-Патриком Смитом.

Напомним, матчи турнира проходят в КСК «Сибур Арена».

35-летний россиянин одержал победу над австралийцем — 7/6(6), 6/4. Во втором раунде оппонентом Южного станет итальянский теннисист Фабио Фоньини.

Другой российский теннисист Андрей Кузнецов в упорной борьбе проиграл сербскому спортсмену Виктору Троицки — 7/6(6), 7/6(2).