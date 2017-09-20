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Южный стартовал с победы на St. Petersburg Open 2017, Кузнецов выбыл с турнира
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    Южный стартовал с победы на St. Petersburg Open 2017, Кузнецов выбыл с турнира

    10:58  20 Сентября 2017
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    Южный стартовал с победы на St. Petersburg Open 2017, Кузнецов выбыл с турнира

    Санкт-Петербург, 20 сентября. В минувший вторник в рамках матча первого круга турнира St. Petersburg Open 2017 российский теннисист Михаил Южный в двух партиях разобрался с представителем Австралии Джоном-Патриком Смитом. 

    Напомним, матчи турнира проходят в КСК «Сибур Арена». 

    35-летний россиянин одержал победу над австралийцем — 7/6(6), 6/4. Во втором раунде оппонентом Южного станет итальянский теннисист Фабио Фоньини.

    Другой российский теннисист Андрей Кузнецов в упорной борьбе проиграл сербскому спортсмену Виктору Троицки — 7/6(6), 7/6(2). 

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    Автор: Дана Балан
    #теннис #сибур арена #южный #st. petersburg open 2017
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