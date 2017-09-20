Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Освобождение Ракки от ИГ может произойти в ближайшее время — эксперты
Весь мир
«Джебхат ан-Нусра» провела крупномасштабный штурм позиций САА на севере Хамы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Джебхат ан-Нусра» провела крупномасштабный штурм позиций САА на севере Хамы

    10:46  20 Сентября 2017
    582

    «Джебхат ан-Нусра» провела крупномасштабный штурм позиций САА на севере Хамы

    Маан, 20 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» организовали крупную танковую атаку города Маан провинции Хама.

    Военные источники в Сирии сообщили, что боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) при поддержке «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в России террористическая организация) удалось скопить на севере Хамы крупные бронетанковые подразделения.

    Изначально полагалось, что эти отряды предназначены для отражения возможной атаки со стороны Турции, однако исламисты бросили все силы на штурм населенного пункта Маан. В штурме участвовали танки, «тачанки» и пехота. Источник отмечает, что САА удалось сдержать наступление боевиков, террористы понесли значительные потери.

    «Джебхат ан-Нусра» провела крупномасштабный штурм позиций САА на севере Хамы

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #джебхат ан-нусра #маан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21280

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41237

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19878

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8077

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7374
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        36
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        1546
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        959
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        53174