«Джебхат ан-Нусра» провела крупномасштабный штурм позиций САА на севере Хамы

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Маан, 20 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» организовали крупную танковую атаку города Маан провинции Хама.

Военные источники в Сирии сообщили, что боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) при поддержке «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в России террористическая организация) удалось скопить на севере Хамы крупные бронетанковые подразделения.

Изначально полагалось, что эти отряды предназначены для отражения возможной атаки со стороны Турции, однако исламисты бросили все силы на штурм населенного пункта Маан. В штурме участвовали танки, «тачанки» и пехота. Источник отмечает, что САА удалось сдержать наступление боевиков, террористы понесли значительные потери.

* Организация запрещена на территории РФ.