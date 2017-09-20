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Происшествия
Более 100 тысяч жителей Китая пострадали из-за ливневых дождей
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    Более 100 тысяч жителей Китая пострадали из-за ливневых дождей

    11:27  20 Сентября 2017
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    Более 100 тысяч жителей провинций Китая пострадали из-за ливневых дождей

    Шанхай, 20 сентября. В Юго-Западном и Центральном Китае более 100 тысяч жителей пострадали от сильных ливневых дождей.

    Ливневые дожди стали причиной нарушения нормальной жизни более 100 тысяч жителей в ряде регионов КНР, пишет ТАСС. По сообщению министерства гражданской администрации Китая, местным властям пришлось срочно вывезти из районов бедствия более 1,5 тысяч человек. По данным ведомства, еще около 400 пострадавших нуждаются в срочной эвакуации из затопленных районов.

    Более 100 тысяч жителей провинций Китая пострадали из-за ливневых дождей

    Проливные дожди обрушились на провинции Китая 18 сентября. Стихия разрушила около 200 жилых домов, еще свыше двух тысяч строений получили различные повреждения. Власти оценивают ущерб в 170 млн юаней ($26 млн).

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    Автор: Алексей Громов
    #кнр #стихия #ливни
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