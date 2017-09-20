Более 100 тысяч жителей Китая пострадали из-за ливневых дождей

В Избранное

Шанхай, 20 сентября. В Юго-Западном и Центральном Китае более 100 тысяч жителей пострадали от сильных ливневых дождей.

Ливневые дожди стали причиной нарушения нормальной жизни более 100 тысяч жителей в ряде регионов КНР, пишет ТАСС. По сообщению министерства гражданской администрации Китая, местным властям пришлось срочно вывезти из районов бедствия более 1,5 тысяч человек. По данным ведомства, еще около 400 пострадавших нуждаются в срочной эвакуации из затопленных районов.

Проливные дожди обрушились на провинции Китая 18 сентября. Стихия разрушила около 200 жилых домов, еще свыше двух тысяч строений получили различные повреждения. Власти оценивают ущерб в 170 млн юаней ($26 млн).