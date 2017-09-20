Осеннее обострение: «Нафтогаз» снова будет судиться с Россией из-за крымских активов

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«Нафтогаз Украины» подал против России иск в Гаагский трибунал. «Нафтогаз» требует от Москвы компенсацию в объеме 5 миллиардов долларов за потерю своих активов в Крыму.

Напомним, что «Нафтогаз» является крупнейшей украинской государственной компанией, занимающейся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. Согласно пресс-релизу, руководство украинского госпредприятия надеется, что суд в Гааге вынесет решение по «крымскому делу» до конца 2018 года. Интересы «Нафтогаза» в судебной тяжбе будет представлять адвокатская фирма Covington & Burling LLP.

Это уже не первый иск «Нафтогаза» против России. В 2016 году руководство компании заявило, что намерено взыскать через Международный инвестиционный арбитраж с РФ 2,6 миллиарда долларов за потерю своих активов в Крыму.

Александр Форманчук, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, считает иск «Нафтогаза» не столько финансовой претензией, сколько политической. Он связывает новый пакет требований в адрес Крыма и России со стартом осенней сессии Верховной рады Украины.

«Началось осеннее обострение политической шизофрении. К сожалению, за последние годы это уже стало традицией, и мы к этому привыкли. Крыму уже не первый раз предъявляют претензии. Всякий раз Украина предъявляет разные цифры, сколько именно Россия должна ей за «аннексию». Кто утверждает, что это чуть ли не более триллиона долларов, кто-то называет более «скромную» сумму в 140 миллиардов. В любом случае, схема остается одной и той же», — заявил политический аналитик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Украине нужно вновь ритуально бросить вызов России, и иск в Гаагский трибунал следует расценивать исключительно в этом ключе.

«Ситуация на Украине все больше дестабилизируется. Последние миротворческие инициативы президента Путина по Донбассу также вызвали крайнее раздражение в Киеве. Все это нужно как-то нейтрализовать. Потому Украина и ищет новые возможности для выпадов в сторону РФ. Если не собственность «Нафтогаза», то это было бы что-то другое. Киеву попросту нужны точки для усиления конфронтации с Москвой на международном уровне, вот и все», — поясняет Александр Форманчук.

Сейчас Украина движется по накатанной колее. Гаагский трибунал выступает для нее просто инструментом для того, чтобы систематизировать и легитимировать свое давление на РФ. Киев желает — хотя бы в информационной повестке — привлечь авторитет этого почтенного международного института на свою сторону.