Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии

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Веллингтон, 20 сентября. У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 256 км к западу от необитаемого острова Окленд. Отмечается, что эпицентр толчков происходил на глубине в 10 км.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет. Угрозы цунами не ожидается.

Earthquake in New Zeland: pic.twitter.com/19PX4uDTNN — Tanya Alves (@Tanya_Alves) September 20, 2017

Отметим, что через Новую Зеландию проходит Тихоокеанский пояс вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч км. Он опоясывает Тихий океан, проходит вдоль побережья Южной и Северной Америки до юга Аляски, затем поворачивает в сторону Японии, доходит до Индонезии и завершается на уровне Новой Гвинеи, Новой Зеландии и Океании. Именно в этом поясе находится большая часть активным вулканов Земли. В этом же месте происходят все землетрясения на планете.