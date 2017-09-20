Пассажирский поезд протаранил грузовик в Чехии, есть раненые

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Прага, 20 сентября. В среду в предместье города Оломоуц на востоке Чехии произошло ЧП: пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. По словам директора краевого управления службы «Скорой помощи» Яна Вайнберга, в результате случившегося ранения получили девять человек.

Как отметил Вайнберг, среди пострадавших четыре женщины и пять мужчин. Он также уточнил, что перед столкновением у поезда была небольшая скорость, поскольку он уже подходил к станции. Вайнберг добавил, что все раненые были госпитализированы.

Выяснилось, что грузовой автомобиль въехал на железнодорожный переезд без шлагбаумов уже при красном свете семафора. Автомобильное и железнодорожное движение в данном районе временно прекращено. Ущерб на поезде от аварии полиция предварительно определила в размере около 46 тысяч долларов, передает РИА Новости.

Напомним, накануне на Нагаевском переезде под Уфой товарный поезд протаранил находившуюся на железнодорожных путях легковушку.