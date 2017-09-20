Китай построил самый большой в мире танкер-рудовоз

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Пекин, 20 сентября. Китайские судостроители на верфи в Циндао спустили на воду самый большой в мире танкер-рудовоз, который будет транспортировать железную руду из Бразилии.

В мире новый китайский танкер-рудовоз, спущенный на воду в Циндао, окрестили «морским гигантом», поскольку его водоизмещение в 400 тысяч тонн, а длина и высота составляют 362 м и 30,4 м соответственно. Китайские инженеры завершают строительство объекта – готовят электрооборудование и тестируют системы, пишет ТАСС. Согласно техническим характеристикам, танкер может совершать походы на расстояние до 25,5 тыс. морских миль, площадь его палубы равняется площади трех полей для футбола.