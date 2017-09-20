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Весь мир
Китай построил самый большой в мире танкер-рудовоз
Весь мир
Китай построил самый большой в мире танкер-рудовоз
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    Китай построил самый большой в мире танкер-рудовоз

    10:27  20 Сентября 2017
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    Китай построил самый большой в мире танкер-рудовоз

    Пекин, 20 сентября. Китайские судостроители на верфи в Циндао спустили на воду самый большой в мире танкер-рудовоз, который будет транспортировать железную руду из Бразилии.

    В мире новый китайский танкер-рудовоз, спущенный на воду в Циндао, окрестили «морским гигантом», поскольку его водоизмещение в 400 тысяч тонн, а длина и высота составляют 362 м и 30,4 м соответственно. Китайские инженеры завершают строительство объекта – готовят электрооборудование и тестируют системы, пишет ТАСС. Согласно техническим характеристикам, танкер может совершать походы на расстояние до 25,5 тыс. морских миль, площадь его палубы равняется площади трех полей для футбола.

    Китай построил самый большой в мире танкер-рудовоз

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #китай #танкер
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