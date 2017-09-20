Посол Франции: Макрон будет рад приехать в Москву по приглашению Путина

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Москва, 20 сентября. Посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что французский президент Эммануэль Макрон будет рад посетить Россию по приглашению Владимира Путина.

Об этом Сильви Берманн рассказала в своем интервью РИА Новости. По ее словам, точная дата приезда лидера Франции в Россию пока не определена. Французский посол сообщила, что Владимир Путин и Эмануэль Макрон должны будут принять совместное решение о дате визита.

Ранее «Газета.ру» писала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности пересмотра Парижского соглашения по климату.