Минфин РФ предложил повысить в пять раз цену ОСАГО пьяным водителям

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Москва, 20 сентября. Заместитель главы министерства финансов России Алексей Моисеев рассказал, за какие нарушения необходимо ввести повышающий коэффициент стоимости ОСАГО и сообщил, что за управление автомобилем в пьяном виде необходимо ввести пятикратный коэффициент.

По словам заместителя главы ведомства, повышающий коэффициент должен быть введен за превышение скоростного режима больше, чем на 60 километров в час, а также за езду в пьяном виде, передает URA.RU.

«Коэффициент еще обсуждается, но я считаю, конечно, если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть пять», — подчеркнул он.

Моисеев также отметил, что Минфин не желает повышать существующий обязательный лимит по ОСАГО.

Кроме того, в ведомстве считают, что неэффективен коэффициент производительности транспортного средства, поскольку у МВД нет данных о том, что более мощные автомобили чаще или реже попадают в дорожно-транспортные происшествия.