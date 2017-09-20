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Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики
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    Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

    10:27  20 Сентября 2017
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    Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

    Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики. Соответствующую телеграмму он направил главе страны Анатолию Бибилову, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Этот славный праздник стал символом мужества и героизма югоосетинского народа, в нелегкой борьбе отстоявшего свое законное право на свободную, мирную жизнь», — констатировал российский президент в своем послании.

    Путин отметил, что отношения Южной Осетии и России успешно развиваются в духе союзничества и интеграции. Он подчеркнул, что Москва окажет содействие в обеспечении безопасности и стабильности в Кавказском регионе.

    Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

    Ранее сообщалось, что Путин обсудит развитие регионов России с избранными губернаторами.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #южная осетия #кавказкий региона #день республики
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