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Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики. Соответствующую телеграмму он направил главе страны Анатолию Бибилову, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Этот славный праздник стал символом мужества и героизма югоосетинского народа, в нелегкой борьбе отстоявшего свое законное право на свободную, мирную жизнь», — констатировал российский президент в своем послании.

Путин отметил, что отношения Южной Осетии и России успешно развиваются в духе союзничества и интеграции. Он подчеркнул, что Москва окажет содействие в обеспечении безопасности и стабильности в Кавказском регионе.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит развитие регионов России с избранными губернаторами.