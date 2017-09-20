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Москва, 20 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому календарю — Рош а-Шана. Глава государства пожелал «счастливого, сладкого года, мира и успехов».

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, российский лидер назвал это важным событием. По его словам, празднование Рош а-Шана является данью глубокого уважения к духовному, историческому наследию предков, их обычаям и самобытной культуре.

Путин также выразил убеждение, что российские еврейские организации и впредь будут активно содействовать утверждению в обществе веротерпимости, добрых отношений между представителями разных религий, участвовать в делах милосердия и благотворительности, в осуществлении востребованных образовательных, просветительских инициатив.

Напомним, ранее Владимир Путин поздравил сотрудников концерна «Алмаз-Антей» с Днем оружейника.