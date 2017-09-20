Брат Пабло Эскобара угрожает закрыть сериал «Нарко»

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Лос-Анджелес, 20 сентября. Роберт Эскобар заявил, что закроет сериал «Нарко», выходящий на потоковом сервисе Netflix. По словам брата наркобарона Пабло Эскобара, имена его семьи и бренд «Нарко» — это торговые марки, которыми владеют только члены его семьи.

«Netflix напуганы. Они прислали нам длинное письмо с угрозами. В настоящий момент мы ведем с ними беседу через наших юристов, чтобы получить нашу выплату в миллиард долларов», — цитирует его слова The Hollywood Reporter.

Эскобар заявил, что закроет шоу «Нарко», если не получит свою компенсацию. Он также посоветовал представителям Netflix нанять киллеров, чтобы защитить своих сотрудников.

Напомним, что на прошлой неделе ассистента продюсеров сериала «Нарко» Карлоса Муньоса Портала нашли мертвым. Портал занимался поиском новых мест для съемок.

В данный момент Netflix расследует произошедшее.