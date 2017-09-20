Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Китай построил самый большой в мире танкер-рудовоз
Общество
Брат Пабло Эскобара угрожает закрыть сериал «Нарко»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Брат Пабло Эскобара угрожает закрыть сериал «Нарко»

    10:28  20 Сентября 2017
    42

    Брат Пабло Эскобара угрожает закрыть сериал «Нарко»

    Лос-Анджелес, 20 сентября. Роберт Эскобар заявил, что закроет сериал «Нарко», выходящий на потоковом сервисе Netflix. По словам брата наркобарона Пабло Эскобара, имена его семьи и бренд «Нарко» — это торговые марки, которыми владеют только члены его семьи.

    «Netflix напуганы. Они прислали нам длинное письмо с угрозами. В настоящий момент мы ведем с ними беседу через наших юристов, чтобы получить нашу выплату в миллиард долларов», — цитирует его слова The Hollywood Reporter.

    Эскобар заявил, что закроет шоу «Нарко», если не получит свою компенсацию. Он также посоветовал представителям Netflix нанять киллеров, чтобы защитить своих сотрудников.

    Напомним, что на прошлой неделе ассистента продюсеров сериала «Нарко» Карлоса Муньоса Портала нашли мертвым. Портал занимался поиском новых мест для съемок.

    В данный момент Netflix расследует произошедшее.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #пабло эскобар #нарко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21255

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41201

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19830

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8064

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7332
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        345
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        759
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        52943
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        11254