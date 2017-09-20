Полиция Ямала задержала убийцу вахтовика, труп которого обглодал медведь

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Сургут, 20 сентября. Правоохранительные органы Ямало-Ненецкого автономного округа задержали мужчину по подозрению в убийстве вахтовика, тело которого, объеденное медведем, было обнаружено у дороги Сургут-Салехард.

В Следственном комитете по ЯНАО сообщили, что в ночь на 4 сентября 38-летний мужчина из Оренбургской области сел в машину к 57-летнему местному жителю. По дороге между ними произошел конфликт – водитель ударил своего пассажира монтировкой, а потом вывез за город и бросил у дороги Сургут-Салехард.

Полиция обнаружила труп 14 сентября, было возбуждено уголовное дело. Известно, что тело погибшего было сильно объедено медведем, однако позднее правоохранительные органы вышли на след подозреваемого, пишет Ura.ru