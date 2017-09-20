Землетрясение в Мексике: сотни погибших, разрушения в Мехико, чудесное спасение собаки
Трагедия в Мексике — в результате сильнейшего землетрясения там погибли не менее 224 человек, и эти цифры явно неокончательные. Серьезные разрушения в столице страны Мехико, где, в том числе, пострадало здание российского посольства, есть разрушения и погибшие и в других городах. Мировые лидеры и известные люди выражают сочувствие мексиканскому народу и предлагают помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Роковое 19 сентября
Землетрясение произошло во вторник, 19 сентября, в 18.14 по времени UTC (21.14 мск), его магнитуда составила 7,1, эпицентр находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос) на глубине 57 км.
Мощные толчки также ощущались в столице страны Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о десятках разрушенных зданий и о пожарах, возникших в результате коротких замыканий и утечек газа после землетрясения.
Одно из самых страшных происшествий минувшего вечера — обрушение в результате землетрясения одной из средних школ Мехико, жертвами которого стали 22 человека, в том числе 20 детей, еще 30 школьников числятся пропавшими без вести.
Среди разрушенных и пострадавших зданий — посольство РФ и дома, где находились съемные квартиры российских дипломатов. Сообщается, что из сотрудников российской дипмиссии никто не пострадал.
По последней информации под завалами продолжают оставаться люди, которых усиленно ищут, пока еще остается надежда найти кого-то живыми.
В столице страны движение парализовано, в различных районах образовались многокилометровые пробки. Международный аэропорт Мехико в настоящее время закрыт.
Первоначально сообщалось о 149 погибших, такие данные обнародовал в своем Twitter координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте.
К настоящему времени уже есть информация о 224 погибших, но эти данные явно будут изменяться в сторону увеличения.
Мир скорбит и сочувствует
Мировые лидеры и известные люди выражают сочувствие мексиканскому народу.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку мексиканскому народу в связи с землетрясением.
«Благослови бог народ Мексики. Мы с вами», — написал Трамп в Twitter.
Дочь президента США Иванка Трамп также нашла слова сочувствия в связи с трагедией: «Мы думаем о тех, кто пострадал от сегодняшнего землетрясения».
Соболезнованиями на трагедию соседей откликнулся и президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Певица Дженнифер Лопес написала в Twitter: «Пусть господь защитит Пуэрто-Рико и дает силы народу Мексики».
Бейонсе также выразила сочувствие мексиканскому народу.
«Мы молимся за Мексику и Пуэрто-Рико», — написала она в Instagram.
В соцсетях распространяется картинка с мексиканским флагом и траурной лентой в знак поддержки мексиканцев, чти близкие погибли или пострадали в результате землетрясения.
Похожую картинку опубликовала в своем Instagram актриса Пенелопа Крус.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций готова оказать Мексике необходимую помощь.
Героический пес
В социальных сетях активно распространяется видео со спасением собаки, которую добровольцы достали из-под завалов в Мехико. Собака выжила и чувствует себя хорошо, что дает надежду тем, чьи близкие также находятся под завалами рухнувших зданий.
Трагедия повторилась ровно через 32 года
Отметим, ровно в этот день 32 года назад — 19 сентября 1985 года — в Мехико произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки, магнитуда которого составила 8,1. Тогда основной удар пришелся на центральные и северные районы Мехико, вызвав огромные разрушения и колоссальное количество жертв. Только по официальным данным тогда погибли более десяти тысяч человек, число раненых превысило 30 тысяч.
Предыдущее мощное землетрясение произошло в Мексике всего несколько дней назад — утром 8 сентября 2017 года. Его магнитуда, по разным оценкам, составила от 8 до 8,4. После землетрясения образовалось цунами, но оно, к счастью, оказалось не таким разрушительным, как ожидалось. Тогда погибли около десяти с человек, в том числе двое детей.