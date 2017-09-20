Китайские СМИ окрестили самый большой в мире танкер-рудовоз «Морским гигантом»

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Циндао, 20 сентября. Самый крупный танкер-рудовоз в мире спущен на воду на верфях в прибрежном китайском городе Циндао в провинции Шаньдун. Конструкторам предстоит еще длительная работа по оборудованию танкера — на нем предстоит установить электрооборудование, после чего протестировать все системы.

Как сообщает китайский телеканал CCTV, танкер называют «Морским гигантом». Его длина достигает 362 метров — длиннее четырех футбольных полей, выстроенных в ряд — а высота 30,4 метров. Водоизмещение танкера составляет около 400 тысяч тонн.

В дальнейшем китайские верфи собираются построить несколько десятков подобных судов. Танкер, постройка которого завершается в настоящий момент, будет заниматься перевозкой железной руды из Бразилии в Китай.