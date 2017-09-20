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Китайские СМИ окрестили самый большой в мире танкер-рудовоз «Морским гигантом»
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    Китайские СМИ окрестили самый большой в мире танкер-рудовоз «Морским гигантом»

    10:38  20 Сентября 2017  /обновлено: 10:49  20 Сентября 2017
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    Самый большой в мире танкер-рудовоз построен в Китае

    Циндао, 20 сентября. Самый крупный танкер-рудовоз в мире спущен на воду на верфях в прибрежном китайском городе Циндао в провинции Шаньдун. Конструкторам предстоит еще длительная работа по оборудованию танкера — на нем предстоит установить электрооборудование, после чего протестировать все системы.

    Как сообщает китайский телеканал CCTV, танкер называют «Морским гигантом». Его длина достигает 362 метров — длиннее четырех футбольных полей, выстроенных в ряд — а высота 30,4 метров. Водоизмещение танкера составляет около 400 тысяч тонн. 

    В дальнейшем китайские верфи собираются построить несколько десятков подобных судов. Танкер, постройка которого завершается в настоящий момент, будет заниматься перевозкой железной руды из Бразилии в Китай.

    Самый большой в мире танкер-рудовоз построен в Китае

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    Автор: Валентин Меликов
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