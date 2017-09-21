Компания «Петер-Сервис» прокомментировала данные WikiLeaks о якобы «слежке за россиянами»

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Вашингтон, 20 сентября. Известный сайт WikiLeaks обнародовал документы о российской компании, которая якобы «может заниматься поставками устройств для наблюдения за российскими пользователями».

По данным сайта, речь якобы идет о петербургской компании Peter-Service, появившейся в 1992 году, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Отмечается, что фирма «создает софт для телекоммуникационных компаний».

Как отмечается в микроблоге сайта в социальной сети Twitter, данные документы охватывают восьмилетний период (с 2007 по 2015 года). Согласно информации WikiLeaks, фирма также занимается мониторингом и контролем за пользователями мобильных операторов.

В компании Peter-Service («Петер-Сервис») корреспонденту ФАН прокомментировали эту информацию.

«Петер-Сервис» действует в строгом соответствии с законодательством стран, в которых присутствуют наши клиенты. Неприкосновенность частной жизни — один из постулатов нашей работы. Сотрудники компании не имеют доступа к абонентским данным, тем более компания никогда не передавала информацию об абонентах наших клиентов спецслужбам какой-либо страны. Каждая биллинговая система реализует функции для интеграции с другими системами оператора.