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Компания «Петер-Сервис» прокомментировала данные WikiLeaks о якобы «слежке за россиянами»
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    Компания «Петер-Сервис» прокомментировала данные WikiLeaks о якобы «слежке за россиянами»

    13:03  21 Сентября 2017
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    WikiLeaks раскрыл схему слежки за россиянами

    Вашингтон, 20 сентября. Известный сайт WikiLeaks обнародовал документы о российской компании, которая якобы «может заниматься поставками устройств для наблюдения за российскими пользователями».

    По данным сайта, речь якобы идет о петербургской компании Peter-Service, появившейся в 1992 году, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Отмечается, что фирма «создает софт для телекоммуникационных компаний». 

    Как отмечается в микроблоге сайта в социальной сети Twitter, данные документы охватывают восьмилетний период (с 2007 по 2015 года). Согласно информации WikiLeaks, фирма также занимается мониторингом и контролем за пользователями мобильных операторов. 

    В компании Peter-Service («Петер-Сервис») корреспонденту ФАН прокомментировали эту информацию.

    «Петер-Сервис» действует в строгом соответствии с законодательством стран, в которых присутствуют наши клиенты. Неприкосновенность частной жизни — один из постулатов нашей работы. Сотрудники компании не имеют доступа к абонентским данным, тем более компания никогда не передавала информацию об абонентах наших клиентов спецслужбам какой-либо страны. Каждая биллинговая система реализует функции для интеграции с другими системами оператора.

    Наши практики по разработке определенных законодательством функций соответствуют всем стандартам качества, аналогичным другим крупным поставщикам биллинговых систем. При этом за последние два года «Петер-Сервис» не имеет ни одного действующего контракта с любым государственным агентством или ведомством», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

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    Автор: Дана Балан
    #петербург #wikileaks #слежка #данные
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