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В Москве трое мужчин ограбили пенсионера на 2 млн рублей
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    В Москве трое мужчин ограбили пенсионера на 2 млн рублей

    10:07  20 Сентября 2017
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    В Москве трое мужчин ограбили пенсионера на 2 млн рублей

    Москва, 20 сентября. Трое мужчин напали на пенсионера и ограбили его квартиру на 2 млн рублей, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД.

    Накануне в правоохранительные органы обратился сын пострадавшего, он сообщил, что обнаружил своего отца связанным в квартире, расположенной в жилом доме на улице Чертановская, сообщает РИАМО.

    В ходе расследования было установлено, что один из грабителей ударил пожилого москвича в лицо, другой — взял скотч и связал ему руки. Затем мужчины вынесли из квартиры все денежные средства, общая сумма которых составляет 2 млн рублей.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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    Автор: Дима Оленин
    #пенсионер #ограбление
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