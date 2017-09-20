В Москве трое мужчин ограбили пенсионера на 2 млн рублей

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Москва, 20 сентября. Трое мужчин напали на пенсионера и ограбили его квартиру на 2 млн рублей, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД.

Накануне в правоохранительные органы обратился сын пострадавшего, он сообщил, что обнаружил своего отца связанным в квартире, расположенной в жилом доме на улице Чертановская, сообщает РИАМО.

В ходе расследования было установлено, что один из грабителей ударил пожилого москвича в лицо, другой — взял скотч и связал ему руки. Затем мужчины вынесли из квартиры все денежные средства, общая сумма которых составляет 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».