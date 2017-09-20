СМИ Мексики заявили о 350 погибших в результате землетрясения

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Мехико, 20 сентября. Число жертв мощного землетрясения, которое произошло в Мексике, продолжает расти. Приблизительное количество погибших — 350 человек.

По последним данным, в результате землетрясения только по официальной информации, погибло около 150 человек, сообщает «Свободная пресса».

Однако местные СМИ пишут о том, что число жертв землетрясения, которое произошло в 12 км от населённого пункта Ашочиапан, составляет уже около 350 человек. Кроме этого, сообщается о том, что сотни жителей Мексики ранены, а тысячи — числятся пропавшими без вести. По данным СМИ, в столице страны обрушилось 44 здания, многие из них были расположены в густонаселенных районах.

Напомним, что министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение после мощного землетрясения.