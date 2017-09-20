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Россия вспоминает Бодрова и других жертв ледника Колка, сошедшего 15 лет назад
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    Россия вспоминает Бодрова и других жертв ледника Колка, сошедшего 15 лет назад

    10:15  20 Сентября 2017
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    Россия вспоминает Бодрова и других жертв ледника Колка, сошедшего 15 лет назад

    Санкт-Петербург, 20 сентября. 15 лет назад в Северной Осетии сошел ледник Колка, жертвами которого стали по меньшей мере 125 человек, в частности известный актер Сергей Бодров-младший.

    Трагедия произошла 20 сентября 2002 года. После схода ледника спасателям за год поисковых работ удалось обнаружить останки лишь 17 человек. Остальные числятся пропавшими без вести, однако отмечается, что число погибших может достигать более 125 человек.

    Среди жертв катастрофы оказался режиссер и актер Бодров-младший. В это время он снимал фильм «Связной» в этом регионе.

    Руководитель поисковой операции во время этой катастрофы Сергей Щетинин отметил, что шансов выжить в этой трагедии практически не было ни у кого. Он также вспоминал, что на место трагедии прилетел отец режиссера, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    «Мы несколько раз пролетели с ним над ущельем, — вспоминает Щетинин. — Помню, как он посмотрел на эти глыбы льда и сказал: «Все понятно». Было видно, что тут сложно кого-либо найти. Очень трудно оценивать поведение человека, чей ребенок находится в таком состоянии — его нет ни среди живых, ни среди мертвых. Но Сергей Бодров — старший держался мужественно и достойно, хотя и очень любил своего сына. Обстановка в целом была нервной, никто ведь не верил, что такое может произойти».

    Россия вспоминает Бодрова и других жертв ледника Колка, сошедшего 15 лет назад

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #сергей бодров-младший #ледник #северная осетия #кармадонское ущелье
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