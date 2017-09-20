Собственник «Бинбанка» обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации через ФКБС

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Москва, 20 сентября. Как объяснили в российском Центробанке, возможная санация российского «Бинбанка» через Фонд консолидации банковского сектора может произойти по обращению одного из собственников банка. В аппарате российского финансового регулятора отметили, что на данный момент решение по санации не принято.

«Собственник «Бинбанка» обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», - сообщили РИА Новости в пресс-службе Центробанка.

Напомним, ранее ряд источников сообщил российским СМИ, что Центробанк готовится ввести временную администрацию и передать 12-й банк в России по размеру активов в Фонд консолидации банковского сектора. Такую информацию подтвердил целый ряд источников, связанных с «Бинбанком» и Центробанком.