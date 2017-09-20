Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

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Киев, 20 сентября. Лидер партии «Справедливость», бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко публично заявил, что Петр Порошенко и нынешние высшие лица СБУ тесно сотрудничают с ФСБ России. Об это сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), записавший обвинения Наливайченко на видео на месте событий.



Для начала Валентин Наливайченко напомнил журналистам, что власть в лице президента страны Петра Порошенко и его приближенных незаконно преследует политических оппонентов.

«Люди преследуются по сфальсифицированным обвинениям, на них незаконно навешиваются ярлыки. Указания президента дошли уже до полного маразма. Политические преследования касались в последнее время Михаила Саакашвили, Давида Сакварелидзе, Константина Белова, активиста из Запорожья, и других», - сообщил Наливайченко, который, заметим, сам принимал активнейшее участие в ходе государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, который и привел к власти Порошенко.

Впрочем, потряс прессу Наливайченко другим заявлением. Он предъявил некие справки, подписанные заместителем председателя СБУ Олегом Фроловым, адресованные в ФСБ России, в которых СБУ просит служебную информацию на бывшего военнослужащего КГБ СССР старшего лейтенанта Валентина Александровича Наливайченко. При этом самого Наливайченко завтра, 21 сентября вызывают в СБУ на допрос по делу о незаконном переходе границы.

«Но сегодня я объявляю всем, и гражданам Украины и журналистам, что я получил вызов на допрос в СБУ, это Служба безопасности Украины. Этот вызов, спровоцированный и сфабрикованный главными причинами, которые собственно президент Порошенко организовал для преследования активистов - сфальсифицировать, сфабриковать дело, запугать любого, кто, как и я встает и четко говорит, что мы боремся с коррупцией. Мы будем выявлять и вынуждать власть останавливать коррупцию от самого верха до местного уровня. Клепали дела и склепали, теперь ничего нет в отношении Наливайченко, значит склепаем на него, что он российский агент.

Я пойду на допрос 21-го сентября, я пойду на допрос с документами, с документами, которые показывают действительно про существование связей с ФСБ Российской Федерации руководства как наиближайшего окружения самого Порошенко, так и Службы безопасности Украины, руководства, а не рядовых работников. Такое сотрудничество и документы, которые я сегодня продемонстрирую, чтобы они вдруг не сгорели, всем средствам массовой информации и гражданам, для меня есть возмутительным и несправедливым по основной причине - так нельзя ни врать, ни преступно сотрудничать со спецслужбами агрессора.

Сейчас возобновилось сотрудничество руководства СБУ под руководством Порошенко с ФСБ Российской федерации.

Покажите, пожалуйста, документ, подписанный заместителем главы СБУ по фамилии Фролов, в Федеральную службу безопасности Российской федерации для организации политического преследования, правильно, Наливайченко.

Эти дела есть не что иное, как главное доказательство фабрикования против меня и по этому вызову и по любому другому вызову, дела. Причем фабрикования на крови, фабрикование злостного фальсификата и наиглавнейшее - ничего другого кроме запугивания и политического преследования лично от Порошенко это дело, в принципе, я так понимаю, никакой другой цели не имеет», - заявил бывший глава СБУ, потрясая бумагами.

Заметим, ФАН не удалось получить ни подтверждения, ни опровержения заявлениям Наливайченко, что спецслужбы Украины и России официально больше не сотрудничают.

Сам Наливайченко говорил, что СБУ прекратило всякое сотрудничество с российскими спецслужбами еще когда он был главой СБУ, поэтому запрос в ФСБ он рассматривает как преступный. Он собирается через суд заставить силовиков расследовать это возможное сотрудничество. Сам запрос в ФСБ, по его мнению, свидетельствует о фабриковании дела Наливайченко в СБУ с целью запугать.



Кроме того, Наливайченко показал данные полетов частными самолетами компании «БизнесЭйрЛайнс», принадлежащей Петру Порошенко, из которых следует, что в феврале-марте 2014 года этими самолетами из Украины эвакуировались десятки или даже сотни граждан Украины вместе с багажом.

«20.02.14, 21.02.14, 23.02.14 рейсами и самолетами частными и Порошенко и его компании частной из Киева организовывалась и обеспечивалось бегство наиближайших приспешников Януковича и других особ. Рейсы были сделаны с 20.02 по 23.02. Обратите внимание - рейсы в Москву, аэропорт «Домодедово», в Белгород, РФ, в Симферополь, Донецк и даже в Сочи Порошенко возил к Путину на Олимпиаду всех, кто хотел, всех, кто заплатил частной компании Порошенко. Для чего это важно расследовать? Наше требование не только расследовать это, но и опубликовать, кто был на борту с фамилиями, какой груз и куда были доставлены. Кто припрятал от украинского правосудия и всех участников революции достоинства преступников, правонарушителей, фигурантов уголовного производства, которое так за три с половиной года не расследовано. Лично обращаюсь, Петр Алексеевич, дайте ход этому расследованию, обнародуйте, все равно это известно, настало время вам показать, что вы расследованию действительно не препятствуете. Особенно в наиболее небезопасной части, повторю, способствованию бегства на частных самолетах вашей компании из Украины в Россию», - заявил Валентин Наливайченко.

Насколько достоверны утверждения Наливайченко, эксперты оценить затрудняются. Напомним, что именно Валентина Наливайченко обвиняют в организации провокации с расстрелом участников Майдана в феврале 2014 года неизвестными снайперами. Кроме того, он прославился тем, что после переворота пригласил штатных сотрудников ЦРУ в здание СБУ, где они работают и поныне в отдельно выделенных помещениях.