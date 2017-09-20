Осужденный пожизненно «тверской стрелок» будет обжаловать приговор

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Ярославль, 20 сентября. Москвич Сергей Егоров, который убил девять дачников в Тверской области и получил пожизненное лишение свободы, намерен обжаловать приговор.

«Вчера на встрече с подзащитным было решено приговор обжаловать, — сообщил журналистам адвокат «тверского стрелка». — Мы считаем, что не все обстоятельства учтены судом при вынесении приговора», передает РИА Новости.

12 сентября Тверской областной суд приговорил москвича Егорова к пожизненному заключению. Суд также обязал обвиняемого выплатить 10,5 миллиона рублей родственникам жертв в качестве компенсации морального вреда. Сам же Егоров в последнем слове попросил прощения.