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Ford Focus нового поколения проходит заключительные тесты на дорогах США
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    Ford Focus нового поколения проходит заключительные тесты на дорогах США

    9:48  20 Сентября 2017
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    Ford Focus нового поколения проходит заключительные тесты на дорогах США

    Вашингтон, 20 сентября. Ford Focus четвертого поколения вывели на дорожные тесты по дорогам США.

    Как пишут американские СМИ, официальный дебют четвертого поколения Focus должен состояться до конца 2017 года. Отмечается, что Ford Focus может получить видоизмененные бампера и оптику. Разработчик оснастил машину большим дисплеем в развлекательной системе, а также центральной консолью.

    Иномарка должна сохранить платформу Global C-car. Колесную базу обещают увеличить на 50 миллиметров.

    Производитель поставит 1,0-литровые 3-цилиндровые силовые агрегаты с мощностью в 140, 125 и 100 лошадиных сил. Автолюбителям также предложат версию с 1,5-литровым турбированным двигателем. 

    Ford Focus нового поколения проходит заключительные тесты на дорогах США

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    Автор: Алия Садыкова
    #ford focus
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