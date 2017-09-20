Морган Фриман призвал Трампа защитить США от «российского заговора»

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Лос-Анджелес, 20 сентября. Голливудский актер Морган Фриман стал участником проекта так называемого «Комитета по расследованию против России». Актер открыто заявил, что РФ якобы «хочет отомстить США за развал Советского союза».

Фриман предложил зрителям представить сценарий фильма, в котором «агент КГБ» становится президентом и мстит за развал своей родины. По утверждению актера, США для этого человека «враг».

Далее актер обвинил Россию в хакерских атаках на демократические страны и распространении некой «пропаганды». Морган Фриман также призыл главу США Дональда Трампа открыть «всю правду» о вмешательстве Москвы в выборы президента США.