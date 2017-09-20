Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Китай построил самый большой в мире танкер-рудовоз
Общество
Морган Фриман призвал Трампа защитить США от «российского заговора»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Морган Фриман призвал Трампа защитить США от «российского заговора»

    10:12  20 Сентября 2017
    246

    Морган Фриман призвал Трампа защитить США от «российского заговора»

    Лос-Анджелес, 20 сентября. Голливудский актер Морган Фриман стал участником проекта так называемого «Комитета по расследованию против России». Актер открыто заявил, что РФ якобы «хочет отомстить США за развал Советского союза».

    Фриман предложил зрителям представить сценарий фильма, в котором «агент КГБ» становится президентом и мстит за развал своей родины. По утверждению актера, США для этого человека «враг».

    Далее актер обвинил Россию в хакерских атаках на демократические страны и распространении некой «пропаганды». Морган Фриман также призыл главу США Дональда Трампа открыть «всю правду» о вмешательстве Москвы в выборы президента США.

    «Свободный мир нуждается в нашем лидерстве», — заключил актер.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #россия #сша #морган фримен
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21255

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41200

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19829

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8064

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7332
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        309
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        756
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        52934
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        11252