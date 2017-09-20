Донбасс: ВСУ более 35 раз обстреляли территорию ДНР

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Донецк, 20 сентября. Вооруженные силы Украины свыше 35 раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за минувшие сутки. Об этом в среду сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

По его словам, за минувший вторник киевские солдаты 37 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов и гранатометов районы 18 населенных пунктов ДНР.

Кроме того, украинские военные использовали БТР, БМП и стрелковое оружие. В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Накануне ВСУ выпустили 60 мин по населенным пунктам ДНР.