Ритуальные пляски Запада закончились: Крым ждет визита германских депутатов

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Совместная делегация австрийских и немецких парламентариев следующей весной планирует посетить Крымский полуостров. По данным СМИ, германские депутаты намерены принять участие в работе следующего Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Это будет их первая поездка в Крым после воссоединения региона с Россией по итогам референдума 2014 года.

«Мы ожидаем участие 50 представителей Германии и Австрии на уровне видных политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Впервые ЯМЭФ посетят депутаты бундестага», — цитируют «Известия» председателя правления фонда ЯМЭФ Андрея Назарова.

Назаров также отметил, что Германию, Австрию и Крым объединяют не только язык, история, ценности, но также еще и тесные экономические связи с Россией. Парламентариям на форуме будет предоставлен статус почетных гостей, что позволит подключить их к нему поверх квоты. Также на ЯМЭФ — 2018 будут созданы специальные секции, посвященные крымско-германской культурной и деловой тематике.

За комментарием по поводу данного сообщения Федеральное агентство новостей обратилось к председателю Общественной палаты Республики Крым Григорию Иоффе. Хотя никакой конкретики по поводу предстоящего визита австрийских и немецких депутатов на полуостров ему пока неизвестно, эта информация, считает Иоффе, вполне похожа на правду. Западные политики и бизнесмены действительно начинают все больше интересоваться Крымом.

«Лично я усматриваю некую тенденцию успокоения ситуации вокруг Крыма. С самого начала на Западе понимали, что все, что произошло в Крыму, было совершенно законно и нормально. Они просто устроили вокруг этого своеобразные ритуальные пляски. Сейчас эти пляски заканчиваются. Все больше представителей западного мира хотят узнать, что происходит в Крыму и, несмотря на всякие санкции, европейские или американские, планируют начать с нами работать. Я думаю, что в следующем году эта тенденция только усилится», — приводит свою точку зрения политолог.

Политические потрясения заканчиваются, и соображения экономической целесообразности берут свое, резюмирует Григорий Иоффе. Весенний визит германских парламентариев на полуостров — как и все другие схожие визиты западных политиков и бизнесменов — обещает скорый приток в Крым иностранных инвестиций.