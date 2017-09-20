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В Ульяновске 50-летняя женщина зарезала несостоявшегося насильника
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    В Ульяновске 50-летняя женщина зарезала несостоявшегося насильника

    9:49  20 Сентября 2017
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    В Ульяновске 50-летняя женщина зарезала несостоявшегося насильника

    Ульяновск, 20 сентября. 50-летняя женщина из Ульяновска зарезала мужчину, который пытался ее изнасиловать, сообщили в городском суде.

    50-летняя жительница Ульяновска попала под суд из-за убийства мужчины, который пытался ее изнасиловать. Трагедия произошла на бульваре Фестивальный в середине апреля.

    Мужчина стал приставать к ней, и женщине пришлось постоять за себя — она взяла в руки нож. Ранение, которое она нанесла ему, оказалось смертельным. Женщина взывала врачей, однако спасти мужчину не удалось, передает «Ньюинформ».

    В Ульяновске 50-летняя женщина зарезала несостоявшегося насильника

    Ранее сообщалось, что трое мужчин изнасиловали девятиклассницу в Петербурге.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #убийство #ульяновск #самооборона
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