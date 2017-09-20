В Ульяновске 50-летняя женщина зарезала несостоявшегося насильника

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Ульяновск, 20 сентября. 50-летняя женщина из Ульяновска зарезала мужчину, который пытался ее изнасиловать, сообщили в городском суде.

50-летняя жительница Ульяновска попала под суд из-за убийства мужчины, который пытался ее изнасиловать. Трагедия произошла на бульваре Фестивальный в середине апреля.

Мужчина стал приставать к ней, и женщине пришлось постоять за себя — она взяла в руки нож. Ранение, которое она нанесла ему, оказалось смертельным. Женщина взывала врачей, однако спасти мужчину не удалось, передает «Ньюинформ».

Ранее сообщалось, что трое мужчин изнасиловали девятиклассницу в Петербурге.