«Нафтогаз» требует от России 5 млрд долларов из-за утраты Крыма

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Киев, 20 сентября. Украинская компания «Нафтогаз» подала в трибунал Гааги иск к России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков в связи с утратой полуострова Крым, сообщает пресс-служба компании.

В заявлении утверждается, что «НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в состав группы Нафтогаз, подали иск о возмещении убытков в трибунал при Гааге. Эти убытки оцениваются на сумму в 5 млрд долларов.

Как заявили в компании, суд вынесет решение по делу до конца 2018 года.