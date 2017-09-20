Захарова заявила о сожалении Джонсона из-за отмены визита в Россию

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Москва, 20 сентября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава британского МИД Борис Джонсон выразил сожаление из-за отмены своего визита в РФ в апреле.

«Джонсон выразил сожаление в связи с тем, что не приехал в Москву, и сказал, что хотел бы воспользоваться приглашением еще раз. Лавров приглашение переподтвердил», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Джонсон заявил, что сможет приехать в Россию только после того, как будут достигнуты двусторонние договоренности по этому вопросу.