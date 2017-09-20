Ученые выяснили, какие люди склонны к изменам

В Избранное

Оттава, 20 сентября. Научные сотрудники из Университета Ниписсинга провели ряд исследований и установили внешность людей, наиболее склонных к изменам и случайным связям.

По словам канадских специалистов, человек с низким лбом и широким лицом более остальных склонен к изменам.

Канадские психологи провели два исследования, участниками одного из них стали 145 студентов, у которых были вторые половинки. Они ответили на вопросы ученых, в ходе которых отмечали особенности своего интимного поведения в общении с другими людьми.

Снимки респондентов позволили определить исследователям так называемый FWHR — показатель соотношения ширины и высоты лица. В ходе второго эксперимента, в котором были задействованы 314 человек, ученые оценили порог неверности добровольцев.

Как отметили эксперты, связь между пропорциями лица и склонностью к изменам зависит от количества тестостерона во время полового созревания.

Таким образом, канадские ученые пришли к выводу, что люди с квадратными и широкими лицами склонны к неверности.