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Ученые выяснили, какие люди склонны к изменам
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    Ученые выяснили, какие люди склонны к изменам

    9:38  20 Сентября 2017
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    Ученые выяснили, какие люди склонны к изменам

    Оттава, 20 сентября. Научные сотрудники из Университета Ниписсинга провели ряд исследований и установили внешность людей, наиболее склонных к изменам и случайным связям.

    По словам канадских специалистов, человек с низким лбом и широким лицом более остальных склонен к изменам.

    Канадские психологи провели два исследования, участниками одного из них стали 145 студентов, у которых были вторые половинки. Они ответили на вопросы ученых, в ходе которых отмечали особенности своего интимного поведения в общении с другими людьми.

    Ученые выяснили, какие люди склонны к изменам

    Снимки респондентов позволили определить исследователям так называемый FWHR — показатель соотношения ширины и высоты лица. В ходе второго эксперимента, в котором были задействованы 314 человек, ученые оценили порог неверности добровольцев.

    Как отметили эксперты, связь между пропорциями лица и склонностью к изменам зависит от количества тестостерона во время полового созревания.

    Таким образом, канадские ученые пришли к выводу, что люди с квадратными и широкими лицами склонны к неверности. 

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    Автор: Дана Балан
    #ученые #канада #измены
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